МИД Черногории заявил, что нужно разорвать дипотношения с РФ, а потом удалил сообщение

Министерство иностранных дел Черногории опубликовало в понедельник в Twitter заявление главы ведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. Однако через несколько часов заявление было удалено, пишет ТАСС.

В опубликованном сообщении говорилось, что Радулович в ходе совещания о применении санкций в отношении РФ в связи с конфликтом на Украине заявил о необходимости «государственным институтам Черногории выполнять рестриктивные меры, введенные правительством против России». В качестве комментария к твиту черногорский МИД опубликовал список введенных правительством мер, включающих «разрыв дипотношений, полный или частичный разрыв экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, транспорта и предоставления услуг и логистических, почтовых и других коммуникаций». Кроме того, перечислялись такие санкции, как «военное эмбарго, ограничение въезда в Черногорию, ограничение на размещение средств, получение средств и/или другого имущества».

После комментариев пользователей, задававших вопрос, разорваны дипотношения с Россией или нет, пресс-служба МИД Черногории удалила сообщение в Twitter. Ведущая проправительственная газета страны Pobjeda опубликовала сообщение под заголовком «Черногория разрывает дипломатические отношения с Россией?!». Однако после удаления сообщения внешнеполитического ведомства газета исправила заголовок в материале на следующий: «МИД по ошибке разорвал дипотношения с Россией». По данным издания, пресс-служба МИД Черногории «прислала исправление сообщения, в котором говорится, что министр только сообщил виды рестриктивных мер».