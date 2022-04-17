Дугин: Украина нужна Христу. И поэтому мы оттуда никуда не уйдем

«От того, кто контролирует Украину, зависит не только судьба Heartalnd’а, но и судьба Духа. Либо эта область мира будет под омофором Христа и Его Пречистой Матери». Об этом заявил российский философ и политолог Александр Дугин.

Дугин считает, что Украина «либо останется под властью сатаны, который безмерно укрепит свое могущество над тем, что на самом деле является колыбелью нашей русской государственности, Церкви и культуры, нашего народа».

Борьба за Донбасс, за Одессу, за Киев и даже Львов – это часть великой эсхатологической битвы. Кое-кто подозревал, что так оно и выйдет, но мы до конца сами не верили, полагая, что случится сие когда-то потом… Реальность опережает грезы – в том числе имперские эсхатологические грезы. Эра материализма, экономики, техники, рационального анализа завершена. В наш мир возвращаются Идеи. И главная схватка отныне снова развертывается между ними. Между Русской Идеей, Катехоном, Православной Цивилизацией и наступающим на нас миром западного Антихриста. Украина нужна не нам, русским. Она нужна Христу. И поэтому мы там и находимся. И поэтому мы оттуда никуда не уйдем», - добавил Дугин.