Генерал США: Россия потеряла половину батальонно-тактических групп в Украине
У России осталось только 50% тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале войны. Об этом заявил бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан в интервью ТСН.ua.
«Из примерно 160 батальонных тактических групп, которые Россия имела в начале войны, 120-130 вступили в войну, пытались попасть в Украину. Из этих 120-130, по последним подсчетам, после того, как подразделения начали отходить от Киева, россияне имели приблизительно 70-80 батальонных тактических групп. Следовательно, это значительные потери. То есть, в России осталось в наличии только 50% от тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале», - сказал Кевин Райан.
По словам Райана, российская армия понесла огромные потери с точки зрения своей боевой силы. «И самое главное, что у них, похоже, нет контрактников или добровольцев и подразделений, чтобы восполнить эти потери. Итак, часы тикают против армии президента Путина. Они теряют войска и части. И похоже, что они не могут создать новые войска и подразделения на замену», - отметил он.
Бригадный генерал в отставке также проанализировал, возможно ли, по его мнению, сейчас деблокировать Мариуполь и освободить Херсон.
«Боевые действия в Мариуполе и Херсоне важны с точки зрения цели российских военных получить единую полосу земли вдоль южной границы Украины, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Оборона в Мариуполе потрясающая. Это удивительное достижение, что украинские военные до сих пор там держатся. Я не знаю, как долго это еще может продолжаться. Они почти полностью окружены. Однако мы должны помнить из истории, что существуют примеры, как маленькие группы держались много недель и месяцев», - сказал он.
Райан отметил, что Херсон также чрезвычайно важен. «Так как Херсон и Николаев являются двумя «шлюзами» для дальнейшего продвижения сухопутных войск России в Одессу. То, что они до сих пор не под полным контролем российских военных, также является большой заслугой украинских бойцов, и это блокирует реализацию Путиным его стратегической цели в южной части Украины», - объяснил он.