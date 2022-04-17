Генерал США: Россия потеряла половину батальонно-тактических групп в Украине

У России осталось только 50% тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале войны. Об этом заявил бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан в интервью ТСН.ua.

«Из примерно 160 батальонных тактических групп, которые Россия имела в начале войны, 120-130 вступили в войну, пытались попасть в Украину. Из этих 120-130, по последним подсчетам, после того, как подразделения начали отходить от Киева, россияне имели приблизительно 70-80 батальонных тактических групп. Следовательно, это значительные потери. То есть, в России осталось в наличии только 50% от тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале», - сказал Кевин Райан.

По словам Райана, российская армия понесла огромные потери с точки зрения своей боевой силы. «И самое главное, что у них, похоже, нет контрактников или добровольцев и подразделений, чтобы восполнить эти потери. Итак, часы тикают против армии президента Путина. Они теряют войска и части. И похоже, что они не могут создать новые войска и подразделения на замену», - отметил он.