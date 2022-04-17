Российские войска в новом наступлении на Донбассе, которое они начали в понедельник, преследуют сразу четыре цели. Их озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину. При этом Арестович заявил, что наступление началось в воскресенье, 17 апреля, пишет УНИАН.

Первой задачей россиян спикер главы ОП назвал захват территории на участке Рубежное – Попасная – Северодонецк в Луганской области.

«Они там сегодня Кременную типа «взяли». На самом деле ничего не взяли, там уличные бои, город в «серой зоне», - уточнил он. По его словам, враг стремится «отрезать» эти населенные пункты от «большой земли».

Вторым направлением является наступление от Изюма (Харьковская область) до Славянска и Краматорска. «Тысяч 25 войск, которые хотят радостно всех победить нас, и наступают», - иронически отметил Арестович.

Оставшимися направлениями он назвал район Гуляйполя (Запорожская область) и Мариуполь.

«Херсонское направление – наоборот харьковскому, наши потопали вперед радостно», - сообщил советник главы ОП.