США изучают возможность включения России в список «спонсоров терроризма»

Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил телеканалу CNN, что Штаты изучают возможность включения РФ в список «спонсоров терроризма».

«Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон», - заявил Прайс.

По данным неназванного источника телеканала в администрации, возможность включения России в соответствующий список рассматривается в качестве «инструмента для привлечения РФ к ответственности» за войну в Украине.

На данный момент в список входят Северная Корея, Иран и Судан.