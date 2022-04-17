В Москве живет тезка тещи Владимира Зеленского, при этом у нее другая дата рождения. Несмотря на это, о ней уже выпустили «расследование» российские медиа, с указанием, что это якобы московская недвижимость украинского президента. Об этом пишет «Медиазона».

Москвичку Ольгу Кияшко, которую в РФ записали в родственники Зеленского, теперь преследуют странные люди, представляющиеся журналистами.

Издание пишет, что Ольга давно знала, что она полная тезка тещи президента Украины Владимира Зеленского. При этом, по словам Ольги, у нее нет родственников в Украине.