В Москве нашли и преследуют «тещу Зеленского» видео
В Москве живет тезка тещи Владимира Зеленского, при этом у нее другая дата рождения. Несмотря на это, о ней уже выпустили «расследование» российские медиа, с указанием, что это якобы московская недвижимость украинского президента. Об этом пишет «Медиазона».
Москвичку Ольгу Кияшко, которую в РФ записали в родственники Зеленского, теперь преследуют странные люди, представляющиеся журналистами.
Издание пишет, что Ольга давно знала, что она полная тезка тещи президента Украины Владимира Зеленского. При этом, по словам Ольги, у нее нет родственников в Украине.
После странного визита «журналистов» к ее дому москвичка пошла в «Яндекс.Новости» и там среди последних публикаций обнаружила похожие друг на друга заметки о том, что у родственников президента Украины «есть недвижимость в России».
Объявленная «тещей Зеленского» москвичка Ольга Кияшко говорит, что теперь опасается за свою безопасность из-за людей, которые ее преследуют.
«Те, кто их прислал, намеренно создают фейк. Скорее всего, они знают прекрасно, что я — это не она, а она — это не я. Им просто нужно сделать какую-то картинку. Я, честно говоря, насчет себя уже начала опасаться, хотя я человек бесстрашный. Я ходила на антивоенные акции, когда уже всех мели… Во-первых, я боюсь титушек, этих SERBовцев каких-нибудь, которые придут и распишут зигами мне тут все. Во-вторых, я боюсь, что я могу стать дальше частью некоего плана, например: «Вот мы тут арестовали тещу Зеленского», понимаете?», - говорит женщина.