Дмитрий Рой, автор haqqin.az 09:03

17 апреля Турция начала новую трансграничную операцию с использованием авиации и сил специального назначения против укрытий террористической группировки ПКК на севере Ирака. Поскольку эта операция, Pençe Kilit, является составной частью серии «Коготь», ведущейся уже несколько лет, рассказ о ней и ее целях можно было бы уместить в информационную заметку. Но раз уж она проходит на фоне другой «спецоперации», российского вторжения в Украину, трудно избежать соблазна, чтобы не сравнить подход Москвы и Анкары к их проведению.

Разумеется, всякое сравнение хромает. К тому же, достаточно сложно сравнивать масштабную российскую операцию, в которой задействовано около 120 батальонов на огромной территории, и гораздо более скромную по привлеченным силам и средствам операцию турецких военных в треугольнике Зап, Метина и Авашин Северного Ирака. Но все же попробовать стоит, некоторые вещи здесь говорят сами за себя. Во-первых, обращает на себя внимание тщательная разведка и доразведка целей ПКК, проведенные турецкой стороной. В итоге для артиллерии, вертолетов Т129В АТАК, БПЛА, истребителей F-4 и F-16 позиции курдских террористов были как на ладони. И первый же удар по ним высокоточным оружием полностью разрушил систему их обороны, включая и средства ПВО. «Наши героические пилоты успешно поразили цели, состоящие из укрытий, бункеров, пещер, туннелей, складов боеприпасов и так называемых штабов, принадлежащих террористической организации», - заявил Хулуси Акар спустя несколько часов после начала операции. Кроме того, благодаря активному применению РЭБ уже в первые часы была нарушена связь боевиков, а значит сведены к нулю их возможности скоординированных действий.

Сейчас турецкое командование переходит ко второму этапу операции – в атаку на разрушенные позиции и деморализованные группы боевиков пойдут коммандос и «бордовые береты», в рядах которых авианаводчики. И при обнаружении уцелевших опорных пунктов турецкие военнослужащие не будут штурмовать их «в лоб» - они будут вызывать артиллерийскую и воздушную поддержку. Что в очередной раз подтверждает концепцию турецкого командования: максимум результата при минимуме потерь личного состава.

Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vurulurken Bordo Bereliler ve Komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi. #MSB pic.twitter.com/l4Odpq2fx8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 18, 2022

Как видим, это в корне отличается от действий российских войск в Украине. Обладая серьезным преимуществом в огневой мощи и в воздухе, российское командование сочло возможным действовать вопреки собственным же уставам: разведки целей не было, системы ПВО не подавлены, связь между наступающими подразделениями и авиацией, а также артиллерией – вообще величина для российских генералов, как выяснилось, вещь неподъемная. Лобовые атаки на позиции противника – российское «все». Чего уж солдат беречь – бабы новых нарожают. Призрак маршала Жукова как воцарился в Министерстве обороны России и коридорах Генштаба, так и не хочет оттуда уходить. Совершенно не удивлюсь, если в ближайшее время выяснится, что и штурм Киева планировалось осуществить стройными танковыми колоннами. Они же в строю горят с соблюдением Устава – однообразно...

Получается странная картина – тактические инструменты вроде как и одни: артподготовка, авиаудары, штурмовые группы для зачистки оборонительных рубежей – общие. Но вот результативность от них совершенно разная. У российской стороны – из опыта середины XX века. Именно середины XX, поскольку уже в Афганистане Советская армия демонстрировала большую гибкость, чем нынешние российские генералы. У турецкой армии тактика – уже из века XXI, с применением всего нового и высокотехнологичного, чем за последние десятилетия обогатилась военная наука. И ведь что еще важно. При сравнении двух спецопераций особенно отчетливо становится отставание России в информационной и военно-политической сфере. Успех Pençe Kilit, «Коготь-Замок», обеспечен и тем, что Анкара сумела обеспечить благоприятное отношение к своей операции в общественном сознании. Традиционно ее действия в отношении курдов воспринимались негативно. Но турецкая «мягкая сила» обеспечила кардинальное изменение отношения общества в данном вопросе: речь идет не об операциях против курдов – речь идет об уничтожении террористов.