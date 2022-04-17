Украинцы уничтожили в Донбассе десятки единиц российской техники
Семь атак российской армии отбили Вооруженные силы Украины на Донбассе за минувшие сутки, говорится в сводке украинского Генштаба.
Среди уничтоженной российской военной техники 10 танков, 18 единиц бронетехники, 8 единиц автомобильной техники, одна артсистема, миномет вместе с расчетом. Также подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили российский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».