Генштаб Украины: Черноморский флот России несет колоссальные потери

Генштаб ВС Украины сообщает о массовых случаях отказа воевать среди военных Черноморского флота после значительных потерь в результате боев с украинскими вооруженными силами. Об этом говорится в утренней сводке ВСУ.

«Потери 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести», - говорится в сообщении.