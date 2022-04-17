Япония передаст Украине беспилотники и средства химзащиты

Япония предоставит Украине средства химической защиты и беспилотные летательные аппараты, заявил во вторник министр обороны Японии Нобуо Киси.

"На основании нового запроса от украинского правительства было решено направить Украине костюмы и маски химзащиты, а также беспилотники", - цитируют Киси местные СМИ.

"Мы продолжим оказывать максимально возможную поддержку украинскому правительству", - заявил Нобуо Киси.

Кроме того, в рамках экономических санкций против Москвы Япония во вторник начала вводить запрет на импорт 38 товаров из России, включая водку и некоторые лесоматериалы.