Взрывы у школ в Кабуле: есть погибшие

Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на территории школ в западной части Кабула, сообщил РИА Новости местный источник.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на территории школы "Мумтаз" в Кабуле, а также в западной части города. При взрыве несколько человек пострадали.

По словам источника, после первого взрыва произошел второй - на этот раз в школе имени Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи. "Шесть человек погибли и десятки получили ранения", - указывает источник.