США не будут участвовать в саммите G20, если там будет Россия

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут участвовать в мероприятиях саммита G20, на которых будут присутствовать представители России, передает РБК-Украина.

Она отметила, что министр финансов Соединенных Штатов ясно дала понять, что не планирует посещать мероприятия или встречи, в которых участвует Россия.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что президент США Джо Байден выразил обеспокоенность участием России в G20.