Россияне обстреляли из «Градов» Днепропетровскую область

Ночью 19 апреля российские войска массово обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии населенные пункты в Криворожском районе Днепропетровской области, сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram и глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook

"Ночь была тревожной. Россияне снова обстреляли из "Градов" Зеленодольскую общину. Есть разрушения домов. Людей не зацепило", - сказал Резниченко.

По словам Вилкула, под огонь попали населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и другие. Как отметил Резниченко, по состоянию на утро "все нормально".