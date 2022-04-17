Генштаб Украины: Россия пытается установить полный контроль в Донбассе

Российские войска пытаются продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора с Крымом, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 19 апреля.

"Не прекращаются ракетно-авиационные удары по гражданским объектам по всей территории Украины. В течение предыдущих суток активизировалось нанесение ракетных ударов по объектам в западных областях", - отметило украинское военное руководство.

В Слобожанском и Донецком операционных районах армия РФ проводит наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям. Росияне продолжают частичную блокировку Харькова. По имеющимся данным, в целях организации системы ПВО наступательной группировки российская армия перебрасывает дополнительные ЗРК "Тор" в Харьковскую область. На Изюмском направлении россияне ведут наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. На Донецком и Таврическом направлениях российские войска активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Основные усилия РФ сосредоточены на прорыве обороны ВСУ в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений российских войск в определенных районах. Также основные усилия войск РФ сосредоточены на выходе к административным пределам Херсонской области, не прекращается обстрел гражданских объектов в Николаеве.

Также в Генштабе Украины отметили, что Россия продолжает использовать территорию Беларуси для обстрелов украинских населенных пунктов.