Яхте Керимова могут запретить покидать Фиджи

Генпрокурор на Фиджи направил запрос в Высокий суд страны с требованием запретить суперъяхте Amadea, принадлежащей, предположительно, находящемуся под западными санкциями российскому миллиардеру Сулейману Керимову, покидать воды Фиджи, а также зарегистрировать запрос США о конфискации судна, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении офиса генпрокурора, запрет покидать воды страны должен распространяться до завершения регистрации ордера о конфискации яхты.

Ранее сообщалось, что власти Республики Фиджи арестовали яхту, которая, согласно заявлениям местной полиции, принадлежит российскому сенатору, олигарху-миллиардеру дагестанского происхождения Сулейману Керимову, который находится под западными санкциями.