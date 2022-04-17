Байден в закрытом режиме обсудит с союзниками Украину
Президент Джо Байден обсудит с лидерами стран, являющихся союзниками и партнерами США, меры, направленные на поддержку Украины и противодействие вторжению России, говорится в сообщении Белого дома.
"Президент проведет разговор по защищенной видеосвязи с союзниками и партнерами, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и усилия, направленные на привлечение России к ответственности в рамках нашей тесной координации", - отмечается в сообщении.
Разговор пройдет в закрытом для прессы режиме.