Эрдоган: кадры из Бучи и Ирпеня затормозили ход переговоров между Украиной и Россией
«Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине и достижение устойчивого мира между Москвой и Киевом». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».
По его словам, достижение перемирия, а затем прочного мира между Украиной и Россией станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества.
Вместе с тем глава турецкого государства с сожалением констатировал, что атаки на мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары.
«Стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишени мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия», - сказал он.
Эрдоган заверил, что Турция продолжит усилия по достижению «удовлетворительного для сторон и международного сообщества» результата российско-украинских переговоров в Стамбуле.
Президент Турции выразил уверенность, что мирное решение украинского кризиса может быть найдено путем диалога и на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.