Эрдоган: кадры из Бучи и Ирпеня затормозили ход переговоров между Украиной и Россией

«Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине и достижение устойчивого мира между Москвой и Киевом». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

По его словам, достижение перемирия, а затем прочного мира между Украиной и Россией станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества.

Вместе с тем глава турецкого государства с сожалением констатировал, что атаки на мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары.