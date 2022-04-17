В Мариуполе российские войска не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотически обстреливают жилой сектор, куда только накануне допустили гражданских лиц, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, россияне продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района по линии от бульвара Меотиды из артиллерии и танков.

При этом, как отметил Андрющенко, "вчера россияне открыли доступ гражданским в эту зону для сбора вещей из домов. С учетом обязательных белых лент, которыми россияне обозначают себя, российские военные продолжают использовать гражданское население в качестве приманки для украинских снайперов".