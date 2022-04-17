Шофер приехал в Ереван как американец. Но не от Минска наша реплика
Вчера начался визит в регион старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофера. Таким достаточно обтекаемым статусом его наделили на Западе.
Assistant Secretary Donfried is sending Senior Advisor for Caucasus Negotiations Andrew Schofer to the region this week to discuss how the United States can best support the process.— DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) April 18, 2022
Однако Ереван, куда Шофер прибыл в начале своей поездки, упорно представляет его «сопредседателем Минской группы ОБСЕ», известной посреднической «тройки» дипломатов США, Франции и России, которые 30 лет вроде как предпринимали усилия для урегулирования карабахского конфликта.
О, мягко выражаясь, низкой нэффективности деятельности посредников, так называемых сопредседателей МГ, говорилось на протяжении трех десятилетий много, но победная Отечественная война 2020 года поставила точку и в карабахском конфликте, а заодно и в спорах о полезном коэффициенте группы.
О том, что мандат Минской группы более неактуален, поскольку карабахского конфликта уже не существует - он решен силами Азербайджанской армии, не раз заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев.
А когда в связи с военными действиями России в Украине сопредседатели Минской группы от США и Франции отказались общаться с Россией в этом формате, идея ее окончательно потеряла смысл, по сути, обрела абсурдный характер. Как прямо заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, такой структуры больше нет.
Однако Армения продолжает говорить о Минской группе, потому что это единственный формат, в рамках которого подразумевалось обсуждение статуса Карабаха.
Что же касается миссии Эндрю Шофера на Кавказе, то в ее задачи входит, объяснила советник госсекретаря США Карен Донфрид, как Соединенные Штаты могут наилучшим образом поддержать процесс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. И только. Рассмотреть и поддержать. И никакого отношения к канувшей в лету Минской группе ни сам Шофер, ни его визит не имеют.