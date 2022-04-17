Вчера начался визит в регион старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофера. Таким достаточно обтекаемым статусом его наделили на Западе.

Однако Ереван, куда Шофер прибыл в начале своей поездки, упорно представляет его «сопредседателем Минской группы ОБСЕ», известной посреднической «тройки» дипломатов США, Франции и России, которые 30 лет вроде как предпринимали усилия для урегулирования карабах ского конфликта.

О, мягко выражаясь, низкой нэффективности деятельности посредников, так называемых сопредседателей МГ, говорилось на протяжении трех десятилетий много, но победная Отечественная война 2020 года поставила точку и в карабахском конфликте, а заодно и в спорах о полезном коэффициенте группы.

О том, что мандат Минской группы более неактуален, поскольку карабахского конфликта уже не существует - он решен силами Азербайджанской армии, не раз заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

А когда в связи с военными действиями России в Украине сопредседатели Минской группы от США и Франции отказались общаться с Россией в этом формате, идея ее окончательно потеряла смысл, по сути, обрела абсурдный характер. Как прямо заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, такой структуры больше нет.