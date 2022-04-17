Массовое отравление в Гёйчае во время ифтара

В понедельник, 18 апреля, в Гёйчайском районе произошло массовое отравление во время ифтара. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Шекинской региональной группы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что накануне в отдел полиции поступила информация о госпитализации в Гёйчайском районе 10 человек с диагнозом пищевое отравление. Собранные по данному факту первичные материалы направлены в районную прокуратуру. По факту проводится расследование.

Предположительно, люди отравились после употребления в пищу маринованных помидоров в ресторане "Зейнаб".

Как сообщили haqqin.az в Гёйчайской районной больнице, накануне вечером в отделение неотложной помощи были доставлены 10 мужчин с алиментарным гастритом.

«После оказания первичной медицинской помощи, все они были выписаны для продолжения амбулаторного лечения», - заявили в медучреждении.

ак собщили haqqin.az в Гёйчайской районной больнице, накануне вечером в отделение неотложной помощи были доставлены 10 мужчин с алиментарным гастритом.



«После оказания первичной медицинской помощи, все они были выписаны для продолжения амбулаторного лечения», - заявили в медучреждении.