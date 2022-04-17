Генштаб Украины о потерях России в войне
Общие боевые потери личного состава России составляют около 20 800 человек.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля российская сторона потеряла 802 танка, 2063 боевых бронированных машин, 386 артиллерийских систем, 169 самолетов и 150 вертолетов, а также 132 РСЗО, 67 средств ПВО, 1495 единиц автомобильной техники, 8 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 158 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того 27 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.