Россия отказалась инициировать в ООН расследование событий в Буче

«Россия не станет инициировать в ООН международное расследование событий в Украине, в том числе свидетельств массовых убийств мирных жителей города Буча». Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

По его словам, Москва сомневается в непредвзятости следствия в этих вопросах.

«Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований показывает исключительно предвзятую позицию», - цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей Бучи и выступает за обсуждение событий в Буче «на максимально высоком уровне» — в Совете безопасности ООН, а Владимир Путин называл убийства в Буче «провокацией» и «фейком».