Американцы заявляют, что битва за Донбасс еще не началась
Накануне власти Украины заявили, что ожидавшееся наступление российских войск на востоке Украины началось. Однако военные аналитики описывают происходящее там как продолжающуюся подготовку к гораздо более масштабному наступлению, пишет американская New York Times.
Согласно сообщению, Россия усилила обстрелы украинских городов, инфраструктуры и боевых позиций вдоль примерно 500-километровой линии фронта, а наземные войска пошли в атаку.
Наблюдатели, однако, отмечают, что Россия продолжает подтягивать войска и вооружения в Донбасс и что движение войск в понедельник не дотягивало до ожидавшегося крупномасштабного наступления. "Это продолжается четверо суток и просто нарастает по интенсивности, - цитирует газета представителя украинского командования. - В сумме, да, общая картина подтверждает, что наступление началось, и оно активизируется в ближайшие дни".
Представитель Пентагона Джон Кирби также заявил, что российское командование создает условия для более масштабного наступления.
Аналитики предполагают, что некоторые обстрелы имеют целью запереть украинские части в Харькове и других городах, чтобы не допустить подкреплений в Донбассе, на который придется основной удар. Несмотря на потери в живой силе и вооружениях и явные проблемы с логистикой, у России остается намного больше резервов, чем у Украины, отмечает NYT.
Однако директор российских исследований института CNA в Арлингтоне Майкл Кофман придерживается несколько иной точки зрения "Я думаю, что бы ни случилось в Донбассе, российская армия уже истощена, - цитирует его газета. – Очередное наступление менее решительное, чем кажется".