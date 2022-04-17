Россия будет поставлять муку в Иран через Азербайджан

Энгельсский мукомольный завод в Саратовской области России будет экспортировать часть своей продукции по железной дороге, пишет «АиФ-Саратов».

Согласно информации, завод подписал договор о сотрудничестве с Приволжской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом в марте. Планируется, что первые перевалочные работы начнутся в апреле.

Саратовская мука будет отправляться со станции «Анисовка» Приволжской железной дороги в Азербайджан (до станции Астара), а затем доставляться в Иран. Ежемесячный объем партий составит 2 тыс тонн (36 крытых вагонов).