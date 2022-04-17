Российские войска начали штурм «Азовстали» в Мариуполе

Российские войска начали штурм украинских позиций на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, где остаются основные силы украинских защитников города, передает «Медуза»

Как заявил один из лидеров сепаратистской «Донецкой народной республики» Эдуард Басурин, штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма «Азовстали», уже «приступили к своей работе». По его словам, операция проходит при поддержке российской авиации и артиллерии.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подчеркнул, что ВС России наносят удары не только сверхмощными бомбами по «Азовстали», но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района.