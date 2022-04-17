Пашинян прилетел к Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом, сообщает «Арменпресс».

В рамках визита премьер-министр Пашинян встретится с президентом России Владимиром Путиным. 20 апреля Никол Пашинян также встретится с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Государственной Думы России Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Также запланирован визит премьер-министра в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что стороны планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества. "Будет рассмотрен также ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе", - указывалось в заявлении пресс-службы Кремля.