«Муганбанк» присоединился к Глобальному договору ООН
12 апреля ОАО «Муганбанк» сообщило о присоединении к инициативе Глобального договора Организации Объединенных Наций — платформе, объединяющей ответственный бизнес по всему миру.
«Муганбанк» гордится тем, что присоединился к тысячам других компаний по всему миру, и особенно в банковском секторе, которые взяли на себя обязательство вести ответственную деловую деятельность, чтобы создать мир, который мы все хотим», - заявили в ОАО.
Глобальный договор — это часть Организации Объединенных Наций, платформа для компаний во всем мире, готовых давать и получать пользу, поддерживая десять принципов прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией, а также Цели устойчивого развития в собственной деятельности.
Глобальный договор ООН, запущенный в 2000 году, является крупнейшей инициативой в области корпоративной устойчивости в мире, в которой участвуют более 15 000 компаний, 3 000 некоммерческих организаций и 70 локальных сетей Глобального договора в более чем 160 странах.
«В соответствии с нашей приверженностью к Глобальным целям развития и приоритетам Азербайджана в сфере устойчивого развития на государственном уровне «Муганбанк» с гордостью продолжает и совершенствует свою практику ответственного ведения бизнеса. Социальная и экологическая политика, принятая банком в 2011 году и соответствующая требованиям Европейского банка реконструкции и развития, свидетельствует об уровне важности, который наше руководство и «Муганбанк» в целом придают корпоративной устойчивости и социальной ответственности. Как участник Глобального договора ООН «Муганбанк» призывает бизнес-лидеров Азербайджана присоединяться к этой глобальной инициативе», - отметил председатель правления банка Эльнур Аббасов.
«Тысячи ведущих предприятий из различных отраслей присоединяются к Глобальному договору ООН, чтобы сыграть свою решающую роль в достижении лучшего глобального будущего путем улучшения своей практики и политики. Мы очень рады приветствовать «Муганбанк» в нашей семье глобальных бизнес-лидеров, и я приглашаю вас посетить профиль «Муганбанка» на сайте Глобального договора», - сказал руководитель Глобального договора ООН в Азербайджане Самир Мамедов.