«Муганбанк» присоединился к Глобальному договору ООН

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12 апреля ОАО «Муганбанк» сообщило о присоединении к инициативе Глобального договора Организации Объединенных Наций — платформе, объединяющей ответственный бизнес по всему миру. «Муганбанк» гордится тем, что присоединился к тысячам других компаний по всему миру, и особенно в банковском секторе, которые взяли на себя обязательство вести ответственную деловую деятельность, чтобы создать мир, который мы все хотим», - заявили в ОАО.

Глобальный договор — это часть Организации Объединенных Наций, платформа для компаний во всем мире, готовых давать и получать пользу, поддерживая десять принципов прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией, а также Цели устойчивого развития в собственной деятельности. Глобальный договор ООН, запущенный в 2000 году, является крупнейшей инициативой в области корпоративной устойчивости в мире, в которой участвуют более 15 000 компаний, 3 000 некоммерческих организаций и 70 локальных сетей Глобального договора в более чем 160 странах.