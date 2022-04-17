Российские корабли отошли на 200 километров от берегов Украины

В Черноморской операционной зоне российская корабельная группировка из ракетных и десантных кораблей отошла почти на 200 км от берегов Украины. Но блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются, говорится в сообщении украинского оперативного командования «Юг».

Также отмечается, что в Николаевской области сохраняется угроза ракетных и артиллерийских ударов.

Напомним, что ранее разведка Британии сообщала, что после потери ключевых кораблей «Москва» и «Саратов» Россия пересмотрит позицию в Черном море.