Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов Кубы, Египта и ОАЭ фото; обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Куба в Азербайджане Карлоса Энрике Вальдеса де ла Консепсьона, сообщает официальный сайт главы государства.
Кроме того, Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Арабской Республики Египет в Азербайджане Хишама Мохамеда Наги Абдель Хамида, а также новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мохаммеда Аль Блуши.