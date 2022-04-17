Британия отправит в Украину бронированные ракетные установки Stormer

Британия вскоре отправит в Украину бронированные ракетные установки Stormer HVM, сообщает The Sun со ссылкой на информированные источники в Минобороны.

Высокотехнологичные пусковые установки могут быть загружены и отправлены в Украину в считанные дни. "Не секрет, что Британия обязалась помочь Украине с ее противовоздушными возможностями. Министр обороны выступит с заявлением в парламенте на этой неделе", - заявил собеседник издания.

"Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный ущерб любым попыткам авиации Путина нанести удар с малой высоты", - сказал экс-командующий британскими войсками в Афганистане Ричард Кемп.