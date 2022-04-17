Франция убеждает Европу отказаться от российской нефти

Франция пытается убедить европейских партнеров в необходимости ввести запрет на поставки российской нефти, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.

"Необходимо запретить импорт российской нефти. Именно к этому мы готовимся, я этого не скрываю. Президент республики четко давал понять, что мы пытаемся убедить наших европейских партнеров остановить импорт российской нефти", - заявил Ле Мэр.

По его словам, странам Евросоюза необходимо "остановить финансирование" "спецоперации" России в Украине, которую они обеспечивают "иностранной валютой, покупая российскую нефть".