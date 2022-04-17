Вахид Ахмедов предупреждает: Рухнувшая экономика России создаст проблемы Азербайджану

Ага Гасымлы, собкор 12:31

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россию ждет дефолт. По ее выражению, которое цитирует издание Der Tagesspiegel, каждую неделю санкции все глубже разъедают российскую экономику, вследствие чего государственное банкротство Российской Федерации – вопрос ближайшего времени. Как утверждает фон дер Ляйен, с введением антироссийских санкций, связанных с вторжением в Украину, экспорт в Россию снизился на 70 процентов. Европейские аналитики прогнозируют также падение российского ВВП на 11 процентов. В данный момент руководство Евросоюза прорабатывает очередной пакет антироссийских санкций, куда, в частности, войдут ограничения на импорт в Европу российской нефти. И председатель Еврокомиссии призывает не допускать экспорт российских энергоносителей на другие рынки по более высоким ценам.

С тем, что Россия неминуемо приближается к красной черте дефолта, согласен и депутат Милли Меджлиса Азербайджана экономист Вахид Ахмедов. «С одной стороны, пресс санкций становится все более мощным, а с другой - Россия не проявляет готовности прекратить войну, - говорит азербайджанский эксперт. - В такой ситуации дефолт России неизбежен, и это означает крах всей российской экономики». Однако, как считает Вахид Ахмедов, банкротство России может негативно сказаться на экономиках стран СНГ, имеющих с Москвой тесные торгово-экономические связи. В частности, Министерство сельского хозяйства Казахстана уже приняло решение ограничить экспорт своей пшеницы и муки. По мнению депутата, Азербайджану также необходимо принять срочные меры для предотвращения негативного влияния банкротства России на экономику нашей страны. Учитывая, что торговый оборот Азербайджана с Россией составляет порядка трех миллиардов долларов в год (в основном мы закупаем у наших северных соседей зерно, продукты питания и другие товары первой необходимости), дефолт России может снизить оборот минимум на 25-30 процентов. Поэтому надо безотлагательно искать резервные варианты, новые рынки и новых экспортеров и импортеров, сохранив тем самым стабильность цен на внутреннем рынке, полагает эксперт. «Цены на продовольствие у нас уже растут, - утверждает Ахмедов. - На некоторые товары они повысились от 20 до 60 процентов. Однако поднимать в такой ситуации зарплаты параллельно темпам роста цен – задача весьма проблематичная…»