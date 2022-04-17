У Зеленского назвали единственный способ быстро закончить войну в Украине

Единственный способ быстро закончить войну - вооружить Украину и обескровить Россию путем введения нефтяного и газового эмбарго. Об этом заявил советник главы Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк в Twitter.

Он предупредил, что война в Украине может затянуться, и это спровоцирует продовольственный кризис по всему миру.

"Затяжная война в Украине может повлечь продовольственный кризис по всему миру, говорят ведущие аналитики. Единственный способ быстро закончить войну – вооружить Украину и обескровить Россию через нефтяное и газовое эмбарго. Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое", – написал Подоляк.