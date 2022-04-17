Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение вооруженных сил России из Томска, передает пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск.

"Мы продолжаем публиковать документы уничтоженных российских военных. Недавно в районе интенсивных боев украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ, города Томск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения именно этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места. "Никто из элитной мотострелковой бригады из Томска не рассчитывал на такое развитие событий. Они столкнулись с сильным, профессиональным и беспощадным отпором подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.