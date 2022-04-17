Греция задержала российский танкер с моряками на борту

Танкер "Пегас" под российским флагом задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея в Греции, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Решение принято Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, отмечает агентство. На борту судна находятся 19 российских моряков. Согласно информации, санкции касаются судна, а не его груза.

Агентство сообщает, что танкер из-за механических повреждений сопровождался буксиром до Пелопоннеса, где нефть должна была быть перегружена на другой танкер, но из-за плохой погоды он встал на якорь в заливе Каристос, на южной оконечности острова Эвбея.