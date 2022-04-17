Бывший депутат Украины будет просить политическое убежище в России

Бывший депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил о намерении просить политическое убежище в России. Об этом пишет «Сегодня.ua».

Экснардеп заявил, что пошел на такой шаг, поскольку украинская власть «намерена его убить, пытается похитить и требует выдать».

«Требование у Москвы от «террористического режима» Зеленского выдать меня для сведения счетов, как с оппозиционным политиком, свидетельствует только об одном - их желании меня убить. Сегодня они провалили все попытки моего похищения и идут на беспрецедентный шаг. Они требуют выдать меня в связи с необходимостью проведения «следственных действий» по статье государственная измена - за публичное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днём Рождения», - написал Кива.

Отметим, сбежавший в Испанию перед началом войны России против Украины нардеп от ОПЗЖ Илья Кива находится в Москве. Он был замечен в эфирах российских передач.