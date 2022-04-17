Экс-посол Британии в России: война перешла в решающую фазу

«Война в Украине перешла в решающую фазу. Далее возможны два сценария развития событий, и наиболее вероятный - затяжные бои на истощение». Об этом в интервью Sky News заявил бывший посол Великобритании в России Тони Брентон.

Дипломат отметил, что, если Москва добьется успеха на Донбассе, то получит огромное преимущество в будущих переговорах или «сможет снова пойти на Киев».

«Это первый сценарий развития событий, однако более вероятный – атака России на востоке Украины захлебнется, после чего начнется долгая война на истощение».