Экс-посол Британии в России: война перешла в решающую фазу
«Война в Украине перешла в решающую фазу. Далее возможны два сценария развития событий, и наиболее вероятный - затяжные бои на истощение». Об этом в интервью Sky News заявил бывший посол Великобритании в России Тони Брентон.
Дипломат отметил, что, если Москва добьется успеха на Донбассе, то получит огромное преимущество в будущих переговорах или «сможет снова пойти на Киев».
«Это первый сценарий развития событий, однако более вероятный – атака России на востоке Украины захлебнется, после чего начнется долгая война на истощение».
Далее Брентон охарактеризовал Владимира Путина, исходя из своего прежнего опыта общения с ним.
«Я помню его как очень способного, сосредоточенного, не очень приятного лидера России — движимого желанием сделать Россию снова великой. Человек, который шел на риск, но очень тщательно все просчитывал, прежде чем идти на него. Совершенно очевидно, что Путин, с которым мы имеем дело сейчас, в значительной степени отличается от него. Он пошел на этот огромный риск, связанный с этой войной», - сказал экс-посол.