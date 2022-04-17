Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможность использования ядерного оружия в Украине. Об этом глава МИД России заявил в интервью каналу India Today.

«На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений», - заявил Лавров.

Лавров также ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва готова применить ядерное оружие. «Я не могу комментировать то, что было сказано не совсем адекватным человеком, всерьез обсуждать заявления Зеленского нельзя, так как он постоянно меняет свою точку зрения», - сказал он.