В Гяндже конфликт школьниц привел к поножовщине

В Гяндже ученица девятого класса во время ссоры ударила свою одноклассницу ножом. Как сообщили haqqin.az в правоохранителных органах города, инцидент произошел сегодня днем в школе. Девочка нанесла два ножевых удара однокласснице.

По предварительной информации, пострадавшая госпитализирована, ее состояние оценивается как средней тяжести. Ранения пришлись на шею и спину.

Главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Агшин Гасымов рассказал haqqin.az, что сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия. Причина конфликта между девочками пока не известна. Проводится расследование, и в зависимости от его результатов инциденту будет дана правовая оценка.

Между тем в самой школе отказались комментировать произошедшее, отметив лишь, что у девочки и раньше были конфликты со сверстниками.