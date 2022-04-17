Шойгу: США подталкивают Украину воевать «до последнего украинца»

«Вооруженные силы России последовательно выполняют план «освобождения» «ДНР» и «ЛНР», военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач». Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Генерал уверен, что Россия остается надежным гарантом безопасности своих граждан и что события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование своей армии.

Шойгу также заявил, что Вашингтон и «подконтрольные ему западные страны» делают все, чтобы затянуть военные действия в Украине.

«США и подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть «специальную военную операцию». Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать Киев воевать до последнего украинца», - сказал министр обороны.