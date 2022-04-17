Сеть магазинов «Контакт» организовала благотворительную ярмарку и программу мероприятий в своем магазине Ukrayna dairəsi («Украинский круг») в поддержку развития людей с аутизмом.

Выставленные с большим вкусом на недавно открывшейся ярмарке разнообразные красочные изделия ручной работы и картины, сделанные детьми с аутизмом и их родителями, вызвали большой интерес у ее посетителей.

На вечере, проведенном при поддержке Общественного объединения Birgə və Sağlam («Единство и здоровье»), руководитель отдела по связям с общественностью сети «Контакт» Вафа Рустамова и председатель ОО Birgə və Sağlam Айтен Эйналова отметили важность проекта для общества. Они также подчеркнули большое значение таких проектов для поддержки людей с аутизмом в их адаптации в обществе.

В ходе мероприятия был собран «пазл», отражающий сущность и значимость дня. Был также продемонстрирован социальный видеоролик сети магазинов «Контакт», представленный публике накануне Дня аутизма.

Вы тоже можете внести свой вклад в эту благотворительную акцию, придя в магазин «Контакт» возле Украинского круга до конца апреля и купив представленные на ярмарке товары.

Отметим, что во всех магазинах сети установлены специальные ящики для пожертвований. Вы можете помочь расширить информированность об аутизме, посетив ближайший к вам магазин «Контакт» и совершив пожертвование. Собранные средства будут ежемесячно перечисляться на баланс Центра реабилитации аутизма при ОО «Birgə və Sağlam».

«Контакт» обязуется удвоить общую сумму собранных в апреле пожертвований.

Например, если в апреле будет собрано в целом 5000 манатов, «Контакт» перечислит в Центр аутизма 10 тысяч манатов.

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Следует отметить, что в настоящее время одна из ведущих сетей розничных продаж в стране – «Контакт» является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане таких мировых брендов, как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black & Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, таких как Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, а также официальным центром продаж бренда Apple.

В настоящее время сеть насчитывает 35 магазинов по всей стране, 1 магазин в Грузии и интернет-магазин kontakt.az.