Чавушоглу: дипломатические пути решений между Россией и Украиной не иссякли

Турция верит в то, что пути дипломатического урегулирования противоречий между Россией и Украиной не иссякли, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой венгерской дипломатии Петером Сийярто в Анкаре.

Чавушоглу заявил, что одним из требований украинских властей остается предоставление гарантий безопасности стране. «Анкара активно контактирует по этому вопросу как с Киевом, так и с другими странами, которые украинская сторона хочет видеть в качестве гарантов своей безопасности. Украина стремится заручиться гарантиями безопасности, прописанными, в частности, в статье 5 Устава НАТО. Высказываются мнения против подобного варианта, обсуждаются альтернативные пути выхода из ситуации» - цитирует министра Anadolu.