Кадыров анонсировал «освобождение» «Азовстали»: «уже сегодня»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «бандеровцев» в Мариуполе «добьют уже сегодня» и полностью заберут «Азовсталь».
«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьем «бандеровцев» в Мариуполе и заберем полностью «Азовсталь». В остальных населенных пунктах сами бегут укропы. Так что сегодня-завтра, недолго осталось», - записал в голосовом сообщении Кадыров в Telegram.