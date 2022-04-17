В Украине хотят арестовать имущество жены Медведчука

Согласно информации, после ареста активы могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной инфраструктуры. “Следователи Главного следственного управления по оперативному сопровождению сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга народного депутата Виктора Медведчука. 18 апреля полицейские провели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области, где обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет "BUL", 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже", - говорится в сообщении.

Офис Генпрокурора Украины готовит ходатайство об аресте имущества жены задержанного нардепа Виктора Медведчука, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что сумма обнаруженного имущества устанавливается.

"Офисом Генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста", - заявили в Нацполиции. В дальнейшем арестованные активы планируют передать государству. "Средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

По этому делу ранее уже были арестованы три квартиры, два имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы искусства и транспортные средства.