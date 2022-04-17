«Тертерское дело»: оправдан один из военнослужащих фото

Оправдан военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Гулиев Эльчин Матлаб оглу, проходивший по «Тертерскому делу» в качестве обвиняемого. Уголовное дело в его отношении было прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью.

Оправдательный приговор сегодня был вручен матери покойного Валиде Ахмедовой.

Отметим, что 28-летний Эльчин Гулиев был военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы материально-технического обеспечения 2-го батальона в Тертере.

Сообщается, что 6 мая 2017 года в ходе допроса Гулиев подвергся тяжелым физическим и психологическим пыткам.

После смерти уголовное дело в отношении Гулиева, признанного обвиняемым по «Тертерским событиям», было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

В этом году пресс-службы Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности распространили информацию о создании следственной группы для повторного расследования «Тертерского дела».

Генеральный прокурор Кямран Алиев 31 января 2022 года отменил решение в отношении Эльчина Гулиева.