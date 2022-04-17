«Тертерское дело»: оправдан один из военнослужащих фото
Оправдан военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Гулиев Эльчин Матлаб оглу, проходивший по «Тертерскому делу» в качестве обвиняемого. Уголовное дело в его отношении было прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью.
Оправдательный приговор сегодня был вручен матери покойного Валиде Ахмедовой.
Отметим, что 28-летний Эльчин Гулиев был военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы материально-технического обеспечения 2-го батальона в Тертере.
Сообщается, что 6 мая 2017 года в ходе допроса Гулиев подвергся тяжелым физическим и психологическим пыткам.
После смерти уголовное дело в отношении Гулиева, признанного обвиняемым по «Тертерским событиям», было прекращено по нереабилитирующим основаниям.
В этом году пресс-службы Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности распространили информацию о создании следственной группы для повторного расследования «Тертерского дела».
Генеральный прокурор Кямран Алиев 31 января 2022 года отменил решение в отношении Эльчина Гулиева.