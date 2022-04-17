Оправдан военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Гулиев Эльчин Матлаб оглу, проходивший по «Тертерскому делу» в качестве обвиняемого. Уголовное дело в его отношении было прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью.

Оправдательный приговор сегодня был вручен матери покойного Валиде Ахмедовой.

Отметим, что 28-летний Эльчин Гулиев был военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы материально-технического обеспечения 2-го батальона в Тертере.