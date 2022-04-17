Чем отличается компьютерная томография от МРТ: отвечает Минздрав

Говоря, какой орган человека и ткани нельзя четко рассмотреть при ультразвуковом исследовании, А.Яхъяев отметил: «Некоторые внутренние органы (легкие, желудочно-кишечный тракт) или же полностью покрытый костной тканью головной мозг обследовать с помощью УЗИ не представляется возможным. Поскольку у новорожденных родничок (неокостеневший участок свода черепа) открытый, пока он не зарос, можно использовать УЗИ для исследования ткани головного мозга. Ввиду того, что суставы новорожденных не полностью окостеневшие, тазобедренные суставы исследуют с помощью ультразвукового обследования».

Специалист-эксперт Минздрава внес ясность в отличие магнитно-резонансной томографии (МРТ) от компьютерной томографии (КТ). По его словам, на сегодняшний день МРТ и КТ наиболее информативные и высокоточные методы инструментальной диагностики, создающие послойное трехмерное изображение внутренних органов и позволяющие делать достоверные заключения о процессах, протекающих в организме пациента. «Обе методики визуализируют патологии организма. Мельчайшие нарушения в тканях будут отражены на снимке и позволят быстро поставить точный диагноз. При этом МРТ и КТ принципиально различаются как в случаях применения, так и в методах сканирования, – продолжил Агакиши Яхъяев. - Магнитно-резонансная томография имеет ряд преимуществ. Наиболее важным из них является возможность оценки большинства органов человека на тканевом уровне».

Вторым важным преимуществом МРТ, по словам А.Яхъяева, является то, что этот метод диагностики не содержит вредных лучей, таких как рентгеновские, и по этой причине этот метод диагностики легко может быть назначен маленьким детям и беременным женщинам; также Агакиши Яхъяев подчеркивает, что врачи не должны использовать метод МРТ-диагностики при обследовании легких и желудочно-кишечного тракта: «Для получения изображения магнитно-резонансный томограф не использует рентгеновское излучение. Процедура МРТ пищевода и желудка позволяет точно установить диагноз и определить необходимое лечение».

По словам А.Яхъяева, минусы магнитно-резонансной томографии в том, что МРТ-исследование может занять довольно много времени и проводится в закрытом помещении: «Поэтому пациенты с клаустрофобией (боязнь замкнутого пространства и закрытых помещений) испытывают некоторый страх перед магнитно-резонансной томографией. Преимущество компьютерной томографии в том, что время, затраченное на КТ-сканирование, очень короткое и обычно занимает всего несколько минут. Еще одним преимуществом компьютерной томографии является то, что данный метод диагностики помогает обнаружить структурные изменения тканей. Кроме того, он дает более точную информацию о мелких переломах костей».

Ответил специалист-эксперт Минздрава и на вопрос о том, сколько можно делать КТ в год: «Необходимо прояснить несколько моментов. Во-первых, необходимо диагностировать заболевание. Например, если у больного рак и продолжительность химиотерапии зависит от размера опухолевой ткани, то ему можно делать компьютерную томографию каждые три месяца. В случае, если пациент перенес серьезную операцию на головном мозге и его состояние ухудшилось, то может быть назначено несколько КТ-исследований для оценки процессов, происходящих в головном мозге. Компьютерную томографию не следует проводить лишь в профилактических целях».

Рассказал А.Яхъяев и о том, через какое время целесообразно повторно пройти ультразвуковое и МРТ-обследование и насколько вредно для организма человека частое проведение процедуры: «В целом частота, с которой используется тот или иной метод обследования, зависит от типа заболевания. Что касается вопроса о вреде УЗИ и МРТ-обследования для организма человека, то частое проведение этих процедур не наносит организму вреда. Поскольку компьютерная томография использует рентген-излучение, ее не часто используют в качестве метода обследования. Опять же многое зависит от вида заболевания. Например, если у человека, недавно перенесшего нейрохирургическую операцию, возникает какое-либо осложнение, хирург может запрашивать компьютерную томографию каждый день в течение недели. Онкобольным может потребоваться томография в первые три месяца, а затем раз в полгода-год».