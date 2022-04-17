Белый дом назвал «пустой угрозой» требование России прекратить поставки оружия Украине
США продолжат оказывать Украине военную помощь, несмотря на возражения России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я не собираюсь спекулировать на пустых угрозах или угрозах президента России Владимира Путина, или российского руководства», — сказала Псаки, отвечая на вопрос о требовании России прекратить поставки вооружений в Украину.
Псаки отметила, что власти США сделали то, что планировали изначально в случае российского вторжения в Украину, то есть предоставили военную и экономическую помощь, а также поддержали жителей Украины.
«И мы собираемся продолжать делать именно это», - цитирует представителя администрации Джо Байдена издание «Медуза»
Напомним, что в апреле Россия направила США дипломатическую ноту, в которой предупредила, что поставки «наиболее чувствительных систем вооружений» в Украину «подливают масла в огонь» и могут привести к «непредсказуемым последствиям».