Белый дом назвал «пустой угрозой» требование России прекратить поставки оружия Украине

США продолжат оказывать Украине военную помощь, несмотря на возражения России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я не собираюсь спекулировать на пустых угрозах или угрозах президента России Владимира Путина, или российского руководства», — сказала Псаки, отвечая на вопрос о требовании России прекратить поставки вооружений в Украину.

Псаки отметила, что власти США сделали то, что планировали изначально в случае российского вторжения в Украину, то есть предоставили военную и экономическую помощь, а также поддержали жителей Украины.