Ильхам Алиев выделил участникам Второй мировой единовременную помощь

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи лицам, участвовавшим во Второй мировой войне в 1941-1945 годах, вдовам участников войны, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Согласно документу, им будет выплачена единовременная помощь в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) манатов.

Кроме того, единовременную материальную помощь в размере 750 манатов получат лица, награжденные медалями и значками за оборону города Ленинграда в период Второй мировой войны, а также блокадникам.

На эти цели будет выделено 3,5 млн манатов из резервного фонда президента Азербайджана.