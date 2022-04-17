Министры финансов G20 откажутся от итогового заявления из-за участия России

Министры финансов стран "Большой двадцатки" по итогам намеченной на 20 апреля встречи откажутся от совместного заявления в связи с событиями в Украине, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Согласно данным агентства, "следует исходить из того, что во встрече хотели принять участие и представители России".

"В связи с этим итоговое заявление на основе консенсуса сложно себе представить", - сообщили источники DPA.