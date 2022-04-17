Греция готовится к отказу от российского газа

«Терминал на Ревитусе и в нынешней форме, и в модернизированной будет играть ключевую роль в соответствующих планах», - подчеркнул он.

По словам политика, именно инфраструктура для СПГ должна сыграть ключевую роль в диверсификации поставок энергоносителей.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал готовиться к худшим сценариям в энергетическом секторе, включающим в себя возможность полного прекращения поставок газа из России, передает lenta.ru.

При этом премьер добавил, что приоритетом властей должно быть сохранение низких цен на энергию.

«Мы стремимся к максимально низким ценам на энергию для потребителей, граждан и бизнеса», - заявил он.